В Южной Корее решили ужесточить ограничения по COVID-19
Сеул, 15 декабря, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с рекордным ростом заболеваемости COVID-19 в стране, заявил южнокорейский премьер-министр Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.
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По его словам, власти намерены свернуть программу по возвращению к нормальной жизни и вновь ввести ограничительные меры. Предполагается, что в республике еще сильней ограничат максимально допустимое число людей на собраниях, а также введут дополнительные нерабочие часы для заведений общественного питания и развлекательных учреждений.
«Правительство считает, что текущая ситуация с вирусом очень серьезная, и планирует вводить дальнейшие, более серьезные ограничения», — заявил глава правительства Южной Кореи.
При этом Ким Бу Гём добавил, что власти поддержат малый бизнес, если придется ограничивать его работу из-за пандемии. Также правительство собирается развернуть дополнительные койки для больных COVID-19.