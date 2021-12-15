Вашингтон, 15 декабря, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Украинские вооружённые силы продержатся три-четыре дня, прежде чем российские войска выйдут к Днепру, после чего исход противостояния будет предрешён, написали бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации президента США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для издания The National Interest.

Ngu.gov.ua Украинские миномётчики

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Эксперты отмечают, что в случае конфликта Россия сможет стремительно выставить на 1000-километровом фронте до 200 тысяч солдат, не считая современных вооружений.

«Российские маневренные подразделения насчитывают примерно 100 батальонных тактических групп (БТГ) — это усиленные бронетанковые и мотопехотные батальоны численностью от 750 до 1000 солдат плюс артиллерия, саперы и элементы поддержки», — говорится в публикации.

Небо над Украиной будет прикрыто современными ударными и оборонными комплексами.

«Защищать российские ударные и маневренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом — будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500», — спрогнозировали эксперты.

Вывод Биби и Макгрегора для ВСУ неутешителен. Лучшим вариантом для них окажется попытаться удержать как можно большую территорию к востоку от Днепра и надеяться, что на Москву начнётся международное давление. США и ЕС предпочтут не вмешиваться в конфликт, поскольку все их бригады слабо вооружены, а боевые самолёты они использовать не смогут, так как столкнутся с передовыми российскими системами ПВО.