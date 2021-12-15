Москва, 15 декабря, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет будут получены не ранее, чем в следующем году. Такое заявление сделал замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с ТАСС.

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Клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет начнутся только в 2022 году. Первые результаты будут получены не скоро, а без них выпускать вакцину в гражданский оборот никто не будет.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет начнутся в начале 2022 года. Документы на получение разрешения для проведения клинических исследований препарата были поданы в Минздрав РФ в ноябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава РФ Мурашко назвал срок начала вакцинации подростков от COVID-19.