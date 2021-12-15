Никосия, 15 декабря, 2021, 03:35 — ИА Регнум. На Кипре с 15 декабря вступил в силу запрет для непривитых от COVID-19 граждан на посещение любых общественных мест — заведений общепита, культурных и спортивных объектов, торговых центров и другие. Это решение в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» приняло правительство страны.

Кипр

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Для иностранных туристов, которые не вакцинированы бустерными дозами, также вводится обязательное тестирование на коронавирус через трое суток после их прибытия на остров. Даже привитые туристы из любых стран сейчас обязаны проходить в аэропортах острова молекулярные ПЦР-тесты. А также экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2 через 72 часа после прибытия.

Запрет на посещение мест скопления большого числа людей гражданами, не имеющими хотя бы одной прививки от коронавируса, вводится минимум до 15 января. Под это запрет также попадаю различные мероприятия, такие как свадьбы, светские рауты и другие. Также с сегодняшнего дня на Кипре значительно повышаются штрафы за нарушения ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре подтвердили первые три случая заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.