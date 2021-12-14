Токио, 15 декабря, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Средства в размере 376,7 млрд иен ($3,4 млрд) будут направлены Японией в фонд Международной ассоциации развития (МАР), которая входит в структуру Всемирного банка, для оказания помощи беднейшим странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 15 декабря сообщается на сайте японского минфина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В ведомстве отметили, что это крупнейший взнос со страны за все время сотрудничества с указанной всемирной организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн для вакцинации населения от COVID-19.