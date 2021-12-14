Лондон, 15 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Возможность заражения штаммами коронавируса «Омикрон» и «Дельта» одновременно подтвердили специалисты американской фармацевтической компании Pfizer. Соответствующее заявление сделал главный медицинский специалист компании Pfizer Пол Бертон, выступая 14 декабря в комитете по науке и технологиям Палаты общин парламента Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист подтвердил, что в Африке научные исследования показали возможность для человека с ослабленным иммунитетом заразиться сразу двумя штаммами коронавируса. По словам Бертона, такую возможность нельзя исключать, принимая во внимание растущее число заражённых. При этом, как предупредил специалист, одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению нового варианта коронавируса, который может оказаться значительно заразнее предыдущих.

Как утверждают эксперты, опрошенные изданием Daily Mail, теоретически оба штамма могут попасть в одну клетку и там мутировать, однако такая вероятность оценивается как незначительная. За время пандемии было зафиксировано три случая такой рекомбинации штаммов, но в итоге они не способствовали появлению новой мутации и не вызывали новых вспышек инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 270 миллионов с начала пандемии.