Любляна, 15 декабря, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет разрешена словенскими властями, 14 декабря передало Радио и телевидение Словении со ссылкой на педиатрическую клинику Университетского клинического центра Любляны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По информации учреждения, несовершеннолетние из указанной категории смогут получить вакцину в прививочных пунктах, а также в детских поликлиниках. Отмечается, что на вакцинацию от COVID-19 в республике уже записаны 70 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Конституционный суд Словении признал противозаконной обязательную вакцинацию от COVID-19, введенную для госслужащих в стране.