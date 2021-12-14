Бразилиа, 15 декабря, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Бразильский минздрав призывает регионы страны отказаться от проведения массовых новогодних и карнавальных гуляний в 2022 году из-за ситуации с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 14 декабря написал на своей странице в Twitter первый заместитель главы ведомства Родригу Круз.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

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Согласно постановлению Федерального верховного суда Бразилии, меры по борьбе с COVID-19 в рамках проведения различных мероприятий должны принимать местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти семи крупнейших бразильских городов отменили масштабные новогодние мероприятия после информации о появлении штамма «Омикрон».

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