Сан-Хосе, 15 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. За прошедшие три дня в Коста-Рике не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 или его осложнений. Об этом 14 декабря сообщило информационное агентство La Nation со ссылкой на данные Минздрава Коста-Рики.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

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Смертность стабильно снижается: с 5 по 11 декабря было зафиксировано 18 случаев, а с 28 ноября по 4 декабря — 26. Впервые за 17 месяцев смертность достигла нулевой отметки только 8 декабря. Всего за прошедшую неделю в стране зафиксировано 562 новых случая заболевания, что на 25% меньше, чем неделей ранее.

Снижение числа случаев инфицирования, госпитализации и смерти, наблюдаемое с октября, позволило Коста-Рике смягчить ограничительные меры. Президент Карлос Альварадо объявит об изменениях в ограничении работы транспорта и государственных учреждений 15 декабря.

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