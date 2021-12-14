Варшава, 15 декабря, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры против коронавируса вводят власти Польши с 15 декабря, сообщается на сайте польского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Предприятия общепита, культурные и развлекательные заведения смогут заполнять свои залы не более чем на 30%. Сверх этой нормы можно обслуживать только клиентов, вакцинированных от COVID-19. Это же касается и новогодних праздников, где разрешено принимать не более 100 непривитых одновременно.

В кинотеатрах запрещается употреблять еду и напитки во время сеанса. Кроме того, ночные клубы и дискотеки в стране вскоре будут закрыты. Также в Польше с 20 декабря по 9 января начальные и средние классы школ переведут на дистанционное обучение.

Помимо этого, все проживающие совместно с носителями коронавируса или прибывающие из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут сдавать тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря польский министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что Польша достигла пика четвертой волны пандемии.