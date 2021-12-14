Алжир, 15 декабря, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Случай инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» был впервые выявлен на территории Алжира. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба минздрава страны.

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Первый случай заражения штаммом «Омикрон» был выявлен у прибывшего в страну иностранца. Гражданин прибыл в страну 10 декабря, его ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. С помощью дополнительных исследований было установлено, что турист инфицирован штаммом «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о случаях заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» из 77 стран. По прогнозам организации, данный штамм может стать доминирующим в мире уже к началу 2022 года.