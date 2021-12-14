Приштина, Сербия, 15 декабря, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Поверенный в делах при посольстве США в Косово Николас Джакоббе 14 декабря обсудил с министром здравоохранения Косово Рифатом Ляфити ход кампании по вакцинации от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

На странице американского посольства в социальной сети Twitter был опубликован отчет о прошедшей встрече, которую назвали продуктивной:

Прошла продуктивная встреча с министром здравоохранения Рифатом Ляфити. Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Косово в битве с COVID-19. Вакцинация остается лучшей защитой от пандемии.

С начала пандемии в Косово провели 1 647 674 инъекции вакцины от коронавируса. 773 633 человека получили обе дозы вакцины.