Вашингтон, 14 декабря, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Апелляционный суд США отклонил просьбу шести работников компании United Airlines о блокировании приказа о вакцинации от COVID-19, сообщает 14 декабря Reuters.

Colin Brown Photography Boeing 777 авиакомпании United Airlines

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

За невыполнение приказа сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск. Компания также не делает исключения для тех, кто получил отвод по медицинским или религиозным убеждениям.

Коллегия 5-го окружного апелляционного суда США, расположенного в Новом Орлеане, отклонила экстренный запрос на судебный запрет, который может блокировать приказ.

Это лишь один из многих случаев, когда сотрудники компаний пытаются оспорить приказы о вакцинации. Подобные иски подавали федеральные работники, учителя и медсестры.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.

В США продолжает увеличиваться число штатов, выступающих против инициатив администрации президента США Джо Байдена в сфере вакцинации от COVID-19.

5 ноября с иском в суд обратились 26 штатов, протестующих против введения обязательной вакцинации сотрудников предприятий, численность которых превышает 100 человек.