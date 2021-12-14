Рим, 14 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 14 декабря, в Италии умерли135 049человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на120(днем ранее — на98), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на20 677(днем ранее — на12 712).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 258 886 — более8% населения страны. В настоящее время заражены297 934человека (на6637больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллионачеловек (более 76,3% населениястраны).