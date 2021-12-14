Подгорица, 14 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от последствий коронавируса умерли шесть человек, зарегистрировано 210 новых случаев заражения, сообщил институт общественного здравоохранения Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди умерших самому младшему было 15 лет, а самому старшему — 85 лет.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 2360.

Число активных случаев в стране — 1821.