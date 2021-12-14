Минск, 14 декабря, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год» приняла 14 декабря в двух чтениях Палата представителей — нижняя палата Национального собрания Белоруссии. Документом предусмотрено повышение пенсий в следующем году.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Доходы государственного ФСЗН запланированы в размере 21,4 млрд бел. руб. (+9,5% к ожидаемому исполнению 2021 года). Почти на 90% они будут формироваться страховыми взносами, а субвенции из республиканского бюджета составят 8% от общей суммы доходов бюджета госфонда.

Расходы ФСЗН в 2022 году будут на 9,6% больше, чем в нынешнем году, и составят 21,1 млрд бел. руб. Из них 76,4% будет потрачено на выплату пенсий (+10,2% к уровню 2021 года). Расходы на выплату пособий вырастут на 7,7% к уровню 2021 года до 4,7 млрд бел. руб., что составит 22,1% всех расходов ФСЗН.

На 2022 год запланировано повышение трудовых пенсий, в результате чего среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит 581,2 бел. руб. ($228 в эквиваленте по актуальному курсу).

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