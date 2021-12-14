Москва, 14 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

ИА REGNUM Госдума

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В соответствии с документом граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

По словам главы комитета Госдумы Василия Пискарёва («Единая Россия»), поправки ко второму чтению правительственной инициативы уже начали поступать в комитет.

Первое чтение законопроекта планируется 16 декабря, второе, согласно регламенту, ожидается в январе. Нормы закона в случае принятия вступят в силу с 1 февраля 2022 года и буду действовать до 1 июня 2022 года.