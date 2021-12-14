Москва, 14 декабря, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Абсолютно очевидно, что граждане России достаточно чётко делят свое отношение, с одной стороны, к братскому народу — простым украинцам, с другой, своё отношение к той власти, которая, по большому счёту, выражает интересы достаточно узкой и немногочисленной социальной группы внутри Украины и характеризуется русофобскими высказываниями, разжиганием ненависти, и которая, как мы знаем, очень любит противопоставлять России всё, что есть на Украине. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, комментируя итоги исследования ВЦИОМ, которые показали, что большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами (57−62%).

Цитата из хф Ночь перед Рождеством. реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Два украинца

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Сравнивая выводы аналогичного опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», в котором получен прямо противоположный результат, он пояснил:

«В этом смысле мне кажется, что во многом результатом подобного рода правильной, объективной, как мне кажется, абсолютно беспристрастной позиции русских людей по отношению к простым украинцам является то, что в нашем государстве, в средствах массовой информации, всевозможных изданиях (я уж не говорю о продуктах музыкального творчества — либо кинотворчества) нигде вообще не то чтобы не пестуется ненависть в отношении украинцев, она в принципе — сама мысль, сам вот этот нарратив — он неприемлем.

И конечно, русские люди, они очень надеются, что сам украинский народ в скором времени изменит украинскую политику, потому что будет выбирать совершенно других людей для того, чтобы они представляли их интересы внутри Украины. Конечно, та агрессивная и систематическая русофобская пропаганда, которую мы сейчас наблюдаем на Украине, она, безусловно, дает свои плоды — от этого никуда не деться. И конечно, результаты очень печальные, потому что среди разных социальных групп, разных возрастных групп мы видим, что вот это зомбирование — оно, к сожалению, дает свои плоды и с каждым годом процент людей, которые относятся к русским как врагам, а не как к братьям — он увеличивается.

И конечно, в первую очередь за счет всё большего вовлечения в эту группу молодёжи, которая, как мы знаем, подвергается не просто пропаганде и обработке внутри школы, внутри в целом общества, которая в принципе считает своей целью (для многих это действительно так) войну с Россией.

И в этом смысле очень символично, что вот эти два исследования вышли, потому что даже в нашей стране находятся определённые элементы, которые пытаются рассказать о том, что именно наш телевизор, наша пропаганда пытаются оболванить русских людей, что якобы пестуют ненависть в нашей стране.

Это, опять же, очень заметная точка зрения, она всегда преобладает в основном в том информационном пространстве, где существует молодёжь. Хотя на самом деле это совершенно не так. Если посмотреть того же Дудя, который говорит о том, что мы сеем ненависть, ту-же Собчак или каких-то других блогеров-миллионников, которые являются лидерами общественного мнения (по крайней мере у молодёжи), то мы увидим, что эти люди совершенно не находятся в государственной повестке. Они совершенно не видят, что как раз в нашей стране позиция всегда — и общества, и экспертов, и госвласти — заключается в том, что мы разделяем украинский народ и украинское государство.

Почему-то в случае с Украиной, самое интересное, эти же товарищи не задумываются, что там по-настоящему происходит эта русофобская обработка, там закрывают независимые средства массовой информации, которые в принципе — не то чтобы говорят что-то позитивное в отношении России, — а которые задаются элементарными вопросами к самой украинской власти.

И эта точка зрения — альтернативная, она там не просто не приветствуется, она там шельмуется, людей там преследуют по политическим мотивам, людей закрывают в тюрьмы, выносят реальные обвинительные приговоры, дают реальные уголовные наказания. И конечно, этот русофобский информационный кокон, который создан на Украине, он рано или поздно прорвётся.

И опять же русские люди, как мы видим согласно этому опросу, они в это свято верят. Поэтому мне кажется, что важно, чтобы и в нашей стране те люди, которые пытаются дискредитировать политику государства, они имели определённые обязательства доказывать как минимум свою точку зрения.

Но, как мы знаем, обычно эта точка зрения основана на ненависти к собственному государству (либо основана на своих собственных политических взглядах). Потому что реальность показывает объективные цифры, которые дают социологические следования, которые в общем-то говорят о том, что для большинства граждан России Украина была, есть и будет дружественным государством.

Я уже не говорю о том, что в России постоянно все «болеют» на таком гражданском, обывательском уровне, за украинских спортсменов — за их команды, в том числе футбольные. Такую же ситуацию в нынешней Украине представить себе невозможно. И конечно, во многом точка зрения российских граждан обусловлена тем, что мы верим в лучшее, что вот этот морок, который, к сожалению, всё чаще посещает Украину, он рано или поздно с падёт».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг» среди 2500 граждан старше 18 лет, большинство респондентов (55%) не согласны с заявлением президента России Путина, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству».

О том, что большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами, сказано в опросе ВЦИОМ.

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