Стокгольм, 14 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. С 3 декабря число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 13. Данные 14 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 191 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 238 689 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 9422 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 682 186 человек старше 12 лет (85,0%), вторую — 7 289 327 (80,7%).

С начала пандемии в общей сложности 8079 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.