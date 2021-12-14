Москва, 14 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Правительство России выделит дополнительно 51,6 млрд рублей до конца 2021 года на обеспечение единовременных выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила 14 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Для поддержания кадровых ресурсов до конца года будет выделено еще 51,6 млрд рублей на предоставление единовременных страховых и специальных социальных выплат медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с COVID-19», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер также сообщила, что действие норм, регулирующих страховые и специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских и социальных работников, задействованных в борьбе с COVID-19, будет продлено на 2022 год.