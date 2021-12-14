Москва, 14 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Снижение заболеваемости COVID-19 в России имеет неустойчивый характер, в течение последнего месяца наблюдается то снижение, то повышение показателей, сообщила 14 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырёх недель. В ретроспективе мы наблюдаем то снижение, то повышение по итогам каждой недели», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, на минувшей неделе было зафиксировано увеличение количества регионов, в которых происходит повышение заболеваемости, на текущей неделе число таких регионов снижается.

Вице-премьер добавила, что в целом по России продолжают фиксироваться достаточно высокие показатели среднесуточной заболеваемости COVID-19.