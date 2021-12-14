Москва, 14 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Инспекторов ДПС обеспечат специальными цифровыми планшетами. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

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Эти меры являются продолжением планов по переводу ряда документов, к примеру водительских прав, в электронную форму.

«Внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми планшетами, защищенными, которые будут работать онлайн. Это позволит решить вопрос оформления протоколов прямо на месте при совершении нарушения, снизить трудоемкость оформления таких правонарушений. Мы прорабатываем источники финансирования для оснащения инспекторов ГИБДД такими планшетами», — сказал Шадаев.