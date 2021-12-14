Москва, 14 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Наличие образа врага в лице России является важнейшим принципом существования украинской власти. Об этом 14 декабря в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил известный политолог Дмитрий Куликов, комментируя итоги исследования ВЦИОМ, которые показали: большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами (57−62%). Комментируя итоги аналогичного опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», в котором получен прямо противоположный результат, он пояснил:

Цитата из м/ф «Как казаки невест выручали». Реж. Владимир Дахно. 1973. СССР Украинцы

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»Мы сейчас не говорим о том, как это всё реально устроено. Мы сейчас говорим о том, как люди по обе стороны границы относятся друг к другу. И это является следствием некоторых общественных процессов, в том числе — информационных.

И мы можем сказать, что при всей сложности отношений с Украиной, у нас информационно идеологические процессы устроены таким образом, что мы не обнаруживаем ненависть к жителям Украины. Жители России в значимой доле — подавляющее большинство — относятся к украинцам нейтрально — доброжелательно.

А на Украине, вследствие их информационно-идеологической деятельности, мы видим, что 72% относятся к нам негативно. Это главное, что из этого следует. И конечно, это цели украинского руководства и разных групп, которые влияют на всю эту информационную политику. Потому что наличие образа врага в лице России является важнейшим принципом их существования. Без этого образа Украине существовать будет трудно, практически невозможно. И они это делают сознательно, разжигая ненависть на той стороне, у своих же сограждан».

По словам Дмитрия Куликова, мы имеем дело с таким знакомым феноменом: с одной стороны, российский соцопрос показывает, что, несмотря на всю проблемность ситуации за последние семь лет, большинство наших людей продолжают считать братским народом людей, проживающих на территории Украины (52%). При этом ещё довольно большое число (31%) не испытывают никаких чувств — относятся нейтрально.

«То есть в целом тех, кто относится к гражданам Украины нейтрально — положительно, — это 81% опрошенных. И когда президент Путин говорит о том, что мы — один народ, в этом соцопросе чётко прослеживается. То есть, говоря про братский народ, воспринимаем их как часть одного целого, которому мы принадлежим. И это никуда не исчезло.

С другой стороны, украинский соцопрос, который я видел, там ровно обратная цифра — 72%. Такое количество респондентов считает нас врагами и рассматривает нас как врагов. Ровно обратная ситуация.

И конечно, я могу сказать, что это прямое следствие идеологической, информационной кампании русофобии (ненависти к русскому и российскому народу), длящийся уже довольно долго. Она и до 2014 г. была, а после и вообще получила разнузданный характер. В отличие от нас. Это особенно заметно.

Потому что когда мы критикуем что-то связанное с Украиной в наших средствах массовой информации, (эксперты, политологи) то, как правило, эта критика относится либо к руководству Украины, либо к нацистам и националистам радикального толка, которые есть на Украине, они играют значимую роль.

Но никогда критика в России не было обращена к народу Украины в целом. То есть народ Украины в целом никогда не являлся объектом негативного, уничижительного или ненавистнического отношения.

У нас, в нашем информационно-идеологическом пространстве. Что подтверждается этим соцопросом. С другой стороны, мы всегда говорили, что один из столпов, на котором сегодня держится власть на Украине, — это русофобия и ненависть по отношению ко всему русскому, включая русский народ.

Русский — я здесь понимаю как многонациональный народ России в целом. Потому что там, за рубежом, вообще никто не различает понятий русский и россиянин. В английском это — russians. И непонятно, что имеется в виду — россиянин ты или русский — это одно слово. И в украинском это — росiянин — указание на то, что человек может быть россиянином, русским — они этого тоже ничего не различают.

И на Украине власть и стабильность этой власти (и стабильность почти отсутствующего украинского государства) держится на этой самой русофобии, русоненавистничестве. И естественно, поскольку она на нём держится, присутствует в невероятных объемах в информационном пространстве Украины и псевдонаукообразных рассуждениях, которых очень много — от псевдополитологических до псевдоисторических. Там этого полно. Поэтому и приносит свои плоды — 72%, по их опросам группы «Рейтинг», считают нас своими врагами.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг» среди 2500 граждан старше 18 лет, большинство респондентов (55%) не согласны с заявлением президента России Владимира Путина, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству».

О том, что большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами, сказано в опросе ВЦИОМ.

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