Москва, 14 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 декабря выступил с обращением к участникам 169-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он посвятил речь решению России выдвинуть кандидатуру Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2030 году. Глава правительства рассказал о большом внимании, которое уделяется Россией международной выставочной деятельности.

«Мы вносим существенный вклад в развитие всемирного выставочного движения и убеждены, что пришло время впервые провести крупнейшую в мире выставку в Российской Федерации», — сказал Мишустин.

По его словам, Москва является одним из наиболее передовых мегаполисов мира, её инфраструктура отвечает стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности.

«Убеждён, что российская столица успешно справится с высокой миссией проведения «ЭКСПО», — сказал премьер-министр.

Он назвал российскую столицу сердцем России и одним из красивейших городов мира с уникальной архитектурой.