Москва, 14 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Не торопиться снимать в российских регионах введённые из-за COVID-19 ограничения советует вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она заявила на совещании президента страны Владимира Путина с правительством.

Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Корпоратив

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» и экология: Путин совещается с правительством — все новости»

Обращаясь к руководству регионов, чиновник напомнила о традиционных для Нового года корпоративах. Она обратила внимание на то, что неизбежно большое скопление людей.