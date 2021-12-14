Москва, 14 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Цифровую копию водительского удостоверения планируют ввести в оборот на территории России. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«Мобильное приложение «Госуслуги.Авто», установило более 1 млн пользователей и активно этим пользуются», — сказал Максутов.

По его словам, в цифровой формат в обозримом будущем планируется перевести ряд документов. Работа эта ведется Минцифры совместно с МВД.

«У нас с коллегами в планах выпуск цифровой копии водительского удостоверения, переход на заключение электронных договоров купли-продажи автотранспортных средств», — отметил Максутов.