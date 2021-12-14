Москва, 14 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 56,1%. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%. Наилучшие показатели, свыше 80%, сегодня, как и в прошлый раз я Вам докладывала, в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Республике Карелия, Московской области, городе Санкт-Петербурге и городе Москве», — заявила Голикова.