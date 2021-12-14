Москва, 14 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. С начала 2021 года количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в России увеличилось на 11 млн человек. Об этом 14 декабря сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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По словам чиновника, на данный момент подтверждённые учетные записи на портале госуслуг имеют более 93 млн граждан Росси.

«Учетную запись можно получить только после получения паспорта. Это больше 75% всего населения старше 14 лет. Только с начала года количество зарегистрированных пользователей на портале увеличилось на 11 млн человек. Количество обращений выросло в два раза. сегодня на портал ежедневно заходит 10 млн человек. И по популярности этот портал входит в десятку самых полуполярных среди российской аудитории в интернете», — сказал Шадаев.