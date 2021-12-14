Москва, 14 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса «Омикрон» необходимо более глубоко изучить и в соответствии с результатами скорректировать меры реагирования. Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «Омикрон» может заразить 3−3,5 человека, в то время как по варианту «Дельта» показатель составлял 0,8. Поэтому мы сейчас вместе с учёными будем продолжать его изучение и будем, безусловно, корректировать свои меры реагирования», — заявила Голикова.