Москва, 14 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В России обнаружены 16 человек, у который есть новый штамм «Омикрон». Об этом 14 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» и экология: Путин совещается с правительством — все новости»

«Распространение уже в 74 странах мира — мы это видим по данным геномного секвенирования шамма «Омикрон». Россию эта ситуация тоже не обошла. У нас завоз этого штамма произошёл от граждан Российской Федерации, которые возвращались из Южно-Африканской Республики и других государств», — заявила Голикова.

«Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали тех граждан, которые прибыли. У нас в обсерваторах Московской области находится 177 наших граждан, и у 16 из них обнаружен новый штамм «Омикрон», — указала она.