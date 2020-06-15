Москва, 14 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Москве свыше 5,8 млн жителей привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 14 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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"Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей», — написал руководитель города в личном блоге.

По его словам, постановление о вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики в Москве полностью выполнено.