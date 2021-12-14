Москва, 14 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 в Москве будет продлён с 6 до 12 месяцев в соответствии с федеральными требованиями. Об этом сообщил 14 декабря мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этим решением с 20 декабря срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев», — написал Собянин.

Он уточнил, что новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие полгода.

В случае если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления ещё не прошло года, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.