Волгоград, 14 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Волгоградской области 14 декабря подтверждено 387 новых случае заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем выявлено стуками ранее. Зарегистрировано 35 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зафиксирован 123 тыс. 651 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 110 тыс. 680 человек, в том числе 564 пациента выписаны после лечения за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 5 тыс. 82 человека.