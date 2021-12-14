Москва, 14 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому продлеваются сроки действия QR-кодов для переболевших граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Комментируя документ в личном блоге, мэр напомнил, что решение об изменении сроков принято на федеральном уровне.

В соответствии с указом, с 20 декабря 2021 года срок действия московских QR-кодов, которые выданы переболевшим ковидом гражданам, будет продлены с шести месяцев до одного года. При этом новые коды будут выдаваться сразу на 12 месяцев.

Технически продление будет происходить после завершения шестимесячного срока — гражданам автоматически будут оформлены новые коды на шесть месяцев.

«Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления», — пояснил Собянин.