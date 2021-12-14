Афины , 14 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Обеспокоенность развитием ситуации с пандемией, а также ролью местных властей в общих усилиях по ее пресечению выразил лидер главной оппозиционной партии Греции Алексис Ципрас на телеконференции с Центральным союзом муниципалитетов 14 декабря. Ципрас выступал в контексте серии встреч, посвященных необходимым мерам по борьбе с пандемией.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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Согласно партийным источникам, Ципрас выразил озабоченность по поводу штамма «Омикрон», который, вероятно, может создать условия для пятой волны во время рождественских праздников.

Участники встречи также обсудили проблемы муниципалитетов, которые усилились в последнее время: муниципалитеты сталкиваются с последствиями кризиса здравоохранения, экономическими трудностями, с энергетическим кризисом и сильным ростом цен, в основном на энергоносители.