Рига, 14 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Из-за различных антиковидных ограничений предприятия общественного питания уже несколько месяцев несут крупные убытки. Об этом сообщило латвийское издание Dienas Bizness со ссылкой на вице-президента Латвийского общества ресторанов, владельца ресторана «36. Linijа» и шеф-повара Лауриса Алексеева.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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По его словам, нынешние ограничения в сфере общественного питания совершенно непонятные и необоснованные: «Непонятно, зачем вообще нужно ограничивать деятельность предприятий общественного питания, если мы работаем только в «зеленом режиме» (вход и обслуживание только по ковид-сертификатам — прим.ИА REGNUM)».

Распространенная в период эпидемии услуга — еда навынос — пользуется повышенным спросом у клиентов общепита, но с финансовой точки зрения она не выгодна, добавил Алексеев.

Вице-президент Латвийского общества ресторанов заявил, что государству необходимо изменить свое отношение к отрасли, потому что существовавшие до сих пор правила, которые предусматривали, например, существенное ограничение рабочего времени, были просто абсурдными.

«Почему сразу не разрешили работать до 23 часов? Эти два дополнительных часа в день дают ресторану возможность значительно увеличить выручку. Также непонятно, почему подвергались дискриминации многодетные семьи, которые не могли сидеть вместе», — говорит он.

Алексеев добавил, что из-за постоянного изменения правил и требований доверие к правительству Латвии исчезает: «Нам обещали, что мы сможем работать в «зеленом режиме» без ограничений. Мы закупили стеклянные стены, дополнительное оборудование для полноценного обслуживания клиентов и организации банкетов, а также мотивировали всех сотрудников к вакцинации, а взамен получили только очередные ограничения».