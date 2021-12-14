Москва, 14 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Правительство Москвы дополнительно направило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства региона. Средства поступят в городской ФОМС на лечение заболевших коронавирусной инфекцией. Возможность выделения дополнительных средств появилась благодаря федеральному трансферту.

«Дополнительные средства позволят оказывать пациентам с COVID-19 качественную и своевременную помощь. При этом будут сохранены необходимые объемы плановой и экстренной медпомощи при других заболеваниях», — рассказали в столичной мэрии.