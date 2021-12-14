Рига, 14 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Полиция Латвии опубликовала во вторник, 14 декабря, уточненные данные по числу участников и задержанных во время несанкционированного митинга в центре Риги, сообщило гостелевидение LT. Цифры заметно отличаются от заявленных ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, во время акции вечером 13 декабря в столице Латвии присутствовало порядка тысячи человек. В целом митинг прошел без значительных инцидентов, хотя и не обошлось без неприятных моментов, отметил заместитель главы Госполиции страны Андрис Зеллис.

Так, возбуждены четыре уголовных дела по фактам нападения на стражей порядка, четыре человека были задержаны. Нападения были совершены на двух сотрудников госполиции и двух сотрудников муниципальной полиции. Сотрудники правоохранительных органов обратились за медицинской помощью, однако серьезных травм не было.

Всего за различные нарушения было задержано 16 участников незаконной акции.

«На мой взгляд, было очень безответственно со стороны организаторов проводить это. Были разного рода нарушения различными группами лиц в состоянии алкогольного опьянения», — заявил глава полиции Армандс Рукс.

В полиции обещают оценить ответственность организатора пикета и наиболее активных участников, в том числе депутата национального парламента Алдиса Гобземса. Зеллис напомнил, что массовая акция была проведена во время действующего в стране чрезвычайного положения.