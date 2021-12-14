Джакарта, 14 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 190 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 14 декабря в Индонезии выявили 4 259 439 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 247 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 110 574 человек.

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 12 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 143 960 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что правительство подготовило 58 млн доз вакцины против коронавируса для вакцинации детей в возрасте 6−11 лет.