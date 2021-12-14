Берлин, 14 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. По данным Института Роберта Коха (RKI), за последние сутки органы здравоохранения Германии зарегистрировали 473 новых смертельных случая на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 14 декабря.

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Общенациональная семидневная заболеваемость COVID-19 снова снизилась. По данным RKI, значение на сегодняшний день составляет 375 случаев на 100 000 жителей. Накануне данный показатель находился на уровне 389,2, неделю назад — 432,2 случая (на 100 000 человек).

Как сообщил далее RKI со ссылкой на данные органов здравоохранения, в течение 24 часов было зарегистрировано 30 823 новых случая заражения. Накануне было зарегистрировано 21 743 новых случая заражения коронавирусом. Однако данные из Нижней Саксонии отсутствовали из-за технических проблем.

В целом эксперты сейчас предполагают заметное занижение. Вероятно, это также связано с тем, что органы здравоохранения и клиники больше не могут отслеживать случаи заболевания в отдельных регионах.

С начала пандемии органы здравоохранения зарегистрировали в общей сложности 6 562 429 случаев заражения. По оценке института, число людей, выздоровевших от инфекции, в Германии составляет около 5 497 300 человек. Общее количество смертей от COVID-19 выросло до 106 227 человек.

14 декабря новый федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах впервые встретится с новым Экспертным советом федерального правительства. В комитет входят политики, врачи и ученые.

«Политика в отношении пандемии требует научного совета. Более активное участие науки будет определять мою деятельность в качестве министра здравоохранения», — заявил Лаутербах.