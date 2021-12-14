Рим, 14 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Озвученные президентом США Джо Байденом угрозы об «очень жёстких антироссийских экономических санкциях» пока недостаточным для того, чтобы «остановить» Москву, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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По его словам, после переговоров Байдена и главы России Владимира Путина «не происходит сокращение военной группировки у границ Украины».

«Более того, возникло еще одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно», — сказал он в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США ДжоБайден заявил, что предупредил президента РФ Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» (речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО) «в случае нападения РФ на Украину».