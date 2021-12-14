Сан-Хосе, 14 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Представители Фонда социального страхования Коста-Рики (CCSS) начали применение третьей дозы вакцины (бустера) для лиц старше 65 лет. Об этом сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

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Отмечается, что прививка бустером для пожилых людей должна быть произведена после как минимум шести месяцев после второй дозы вакцины.

Секретарь Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) Коста-Рики Роберто Арроба сообщил, что организация одобрила вакцинацию этой возрастной группы на прошлой неделе.

С 8 октября также началось введение третьих доз жителям домов престарелых и работникам этих учреждений.

Арроба отметил, что с 14 по 24 декабря технические группы CCSS, отвечающие за общественное здравоохранение в Коста-Рике, будут уделять особое внимание третьей дозе для лиц старше 65 лет под лозунгом «Reforzá tu escudo» («Укрепи свою защиту»).

Он сказал, что возраст групп, которые получат третью дозу вакцины, будет постепенно снижаться в зависимости от наличия биологического препарата в каждом медицинском учреждении и показаний приоритетности, определенных CNVE. Несмотря на это, технические команды различных учреждений смогут применять третьи дозы для других возрастных групп в рамках своих планов действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы снизить риск потери вакцины и оптимальнее использовать ее.

Арроба пояснил, что препараты по типу вакцин компании Pfizer/BioNTech будут в приоритете для людей старше 65 лет, в то время как люди в возрасте 18−57 лет будут получать вакцины на основе вирусных векторов, такие как вакцины компании AstraZeneca, но в зависимости от наличия.