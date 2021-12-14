Москва, 14 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день перед научным сообществом стоит задача по нахождению оптимальных решений по профилактике инфекций, вакцинации и разработке новых лекарств. Об этом 14 декабря заявил заместитель председателя президентского Совета по науке Дмитрий Медведев в ходе своего видеообращения к собранию членов РАН.

Дмитрий Медведев

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«Необходимо проанализировать и обобщить накопленные знания, найти решения целого ряда проблем, связанных с профилактикой опасных инфекцией, массовой вакцинацией, созданием новых лекарственных препаратов», — сказал он.

Также Медведев указал на то, что в стратегии научно-технологического развития России, которую ранее утвердил российский президент Владимир Путин, определены ключевые направления работы, в числе которых переход к высокотехнологичному здравоохранению, противостояние биогенным угрозам и рациональное применение лекарственных препаратов.

«Эти задачи сейчас актуальны как никогда, и в соответствии с решениями главы государства новые важные функции были возложены на президиум Совета при президенте по науке и образованию, в который входят представители форм власти, крупнейший научных центров Академии наук», — добавил он.

Кроме того, Медведев поблагодарил российских ученых за разработку новых лекарственных препаратов и методов лечения, а также за создание вакцин и отметил серьёзную заслугу в этом РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что процессы перестройки организма, которые характерны для его старения, ускоряет коронавирусная инфекция.