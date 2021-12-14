Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Свердловской области от коронавирусной инфекции скончался еще 31 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 599 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 307 граждан. В состоянии средней тяжести находится 3651 пациент.

За сутки из клиник выписали 443 человека. С начала пандемии от ковида оправились 163 362 свердловчанина, скончались 8892 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале зафиксировали ещё 641 случай заражения коронавирусом.