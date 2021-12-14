Париж, 14 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro неодобрительно отреагировали на заявления чиновников США о том, что страны G7 («Большой семерки») придерживаются единого мнения о последствиях, с которыми Россия может столкнуться в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

По мнению пользователей сети интернет, лидеры стран Запада могли бы помочь в этой ситуации и предложить продуманное решение кризиса на Украине, однако они этого не делают, так как не могут войти в положение других государств.

«Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а (президент Росии Владимир) Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», — отметил пользователь под ником mitsu hirato.

«Большая семерка» и Запад в целом любят поучать других. Когда США и Великобритания незаконно вторглись в Ирак, они ни разу не подвергались санкциям. Эти две страны служат примером того, что, когда есть сила, риск наказания минимален!», — констатировал пользователь Ja9978.

«G7 — это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», — указал пользователь DARIUS47.

«Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», — добавил tarte au marron.

«Русофобия, как и любая фобия, — следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», — заключил Barbiers et guignoles.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данные опроса ВЦИОМ стало известно, что большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами, среди граждан старшего поколения — 57−62%.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.