Варшава, 14 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Польше зафиксировано 17 460 новых случаев заражения коронавирусом. Новые данные о числе новых заражений в республике 14 декабря на своей странице в Twitter опубликовало министерство здравоохранения Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 537 человек, у 386 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 2 479 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (275 новых случаев) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 3 857 085 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 89 045.

В больницах по состоянию на 14 декабря находятся 24 542 пациента с COVID-19. Из них 2 132 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что к середине декабря Польша будет находится на пике четвертой волны пандемии коронавируса.