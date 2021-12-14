Париж, 14 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. На территории Франции выявлено в общей сложности свыше 130 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 14 декабря сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Info.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

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«Было выявлено более 130 случаев (заражения новой разновидностью коронавируса)», — сказал он.

Также Атталь отметил, что в мире имеется очень серьезная озабоченность по поводу нового штамма SARS-CoV-2, так как он может оказаться заразнее разновидности «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал сроки завершения в России пандемии коронавирусной инфекции.