Сан-Хосе, 14 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года в Коста-Рике планируется начать вакцинацию детей в возрасте от пяти до 12 лет от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас, сообщает Prensa Latina.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

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Указанный процесс начнется, когда страна начнет постепенно получать дозы вакцины от фармацевтической компании Pfizer/BioNTech, с которой она договорилась о приобретении еще 3 500 000 тысяч доз к 2022 году, сказал Салас.

По его словам, стратегия применения детских вакцин еще анализируется, но школы будут вовлечены в процесс, который охватит всех детей в возрасте, подлежащем вакцинации.

Он уточнил, что этот процесс будет осуществляться с согласия ответственного лица, но всегда с соблюдением интересов ребенка, что подразумевает обязательный характер вакцины, как это традиционно делается с другими препаратами, например, против ветрянки, полиомиелита, кори и краснухи.