Москва, 14 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Голосование по законопроекту о введении QR-кодов в России будет фракционным, считает депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Николай Николаев

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«То, что законопроект рассматривался на заседаниях фракций, говорит о том, что голосование по нему также будет фракционным. То есть каждый депутат при голосовании будет отражать консолидированное мнение своей фракции», — рассуждает Николаев в телеграм-канале.

По его словам, также планируется готовить специальное постановление, которое будет принято при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

«В этом постановлении должны быть прописаны те вопросы, ответы на которые должны появиться ко второму чтению. В группе, которая будет работать над этим постановлением, участвует также и Пётр Толстой, что лично мне дает надежду на то, что ко второму чтению законопроект преобразится в лучшую сторону», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитеты Госдумы по охране здоровья и по промышленности рекомендовали нижней палате парламента принять правительственный законопроект в первом чтении.

Накануне депутаты всех пяти фракций Госдумы встретились с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.