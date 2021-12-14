Москва, 14 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Онлайн-встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 15 декабря чрезвычайно важна. Она будет продолжительной и насыщенной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 декабря журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

По словам Пескова, предстоящий российско-китайский саммит — это «чрезвычайно важные переговоры». Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по текущей, весьма напряжённой сейчас, международной ситуации.

«Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряжённая и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», — сказал пресс-секретарь президента России.

Так, весьма агрессивная риторика исходит со стороны НАТО и США, это видит Россия, и это нужно обсудить с Китаем, добавил он. Также Путин и Си, как ожидается, затронут широчайшую повестку для двусторонних отношений: энергодиалог, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговлю.

В отличие от онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом, общение российского лидера с китайским коллегой будет частично открытым для прессы.

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